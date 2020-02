Dengue: El Hospital Central no registró casos autóctonos

En el Hospital Central de Formosa aún no se reportó ningún caso autóctono de personas afectadas por dengue, confirmó el director asociado del nosocomio, el doctor Lorenzo Lezcano.“En los casos que se reportan en este nosocomio como posible dengue, lo que hacemos es tomar la muestra y se la manda al Hospital de Alta Complejidad. Cuando vienen los resultados, en general son negativos, no tenemos casos autóctonos todavía”, consignó.Refirió que “se hicieron todas las medidas de prevención en todos los servicios. Tenemos al director del nosocomio, el doctor Mario Romero Bruno, que es epidemiólogo, y está a cargo inclusive en toda la provincia”.“En el Hospital Central no tenemos casos que podamos reportar”, reiteró el doctor Lezcano, quien señaló: “Tengo conocimiento de que hubo casos, pero en este nosocomio hasta ahora tenemos todos negativos”.Precisó a su vez que “los pacientes vienen con distintos tipos de síntomas porque hay varias formas de presentación, algunos tienen fiebre o les duele el cuerpo, y se les toma la muestra, que inmediatamente es remitida al HAC. Luego nos devuelven el resultado con positivo o negativo”.Finalmente, hizo notar que “las tareas de prevención contra el dengue se hacen en toda la provincia, no sólo en la ciudad capital”.