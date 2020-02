Convenio marco entre la UNaF y el Rotary Club Formosa

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Esp. Augusto Parmetler, suscribió un convenio marco con el presidente del Rotary Club Formosa, Ricardo Soria, apuntado a la realización de capacitaciones y proyectos de perfeccionamiento profesional.La rúbrica se produjo este jueves 20, en el Rectorado de la casa de altos estudios, participando además autoridades universitarias, miembros de la agrupación No Docentes Unidos, entre otros.En ese sentido, el rector de la UNaF destacó que "la agrupación No Docentes Unidos se ha contactado con el Rotary, que es una asociación muy importante con muchos vínculos internacionales, así que hemos firmado un convenio marco para poder avanzar en algunos proyectos estratégicos como capacitaciones"."Es una forma de vincularnos con el medio, sobre todo en cuanto a capacitación", acentuó el rector Parmetler, remarcando que "en este caso la agrupación No Docentes Unidos ha presentado unas inquietudes para la capacitación permanente".Señaló que "la gente del Rotary se ha ofrecido a brindarnos servicios y en este sentido hemos firmado el convenio marco y tenido la primera charla. Ahora vamos a avanzar en proyectos puntuales que tienen que ver con el mejoramiento y la capacitación".Por su parte, el presidente del Rotary Club Formosa, Ricardo Soria, expresó que "somos una institución que está hace 80 años en esta ciudad y dentro de nuestras actividades de servicios y la búsqueda de la mejora de la situación firmamos un convenio con la UNaF, que también es una institución de gran presencia dentro de la sociedad"."A lo que nosotros apuntamos a través de nuestros proyectos es, junto con la Universidad, llegar a los beneficiarios, que en este caso serían los estudiantes y los jóvenes", subrayó.Asimismo, Carlos Montoya, socio de Rotary Club Formosa y presidente del comité del mismo, enfatizó que "dentro de las áreas estratégicas que tiene establecidas el Rotary están la educación, la salud y el medio ambiente", agregando que "dentro de la educación nos pareció interesante, a través de los mecanismos que tenemos para armar los programas, llegar a una parte importante en un área educativa como es la Universidad"."Desde que se fundó la UNaF está trabajando muy activamente y desde la comunidad tenemos que ir agregándole todas estas otras actividades que hacen a la capacitación y al perfeccionamiento", finalizó.