Clausuras de comercios y decomiso de mercaderías

Durante el último fín de semana, la Dirección de Bromatología del municipio capitalino efectuó rigurosos operativos de control en locales comerciales y centros de esparcimiento nocturno en resguardo de la salubridad pública.Las inspecciones se desarrollaron en kioscos, super kioscos, mini mercados y supermercados ubicados en los barrios: Liborsi, Eva Perón, Mariano Moreno, San Miguel, La Alborada, San Martín, San Pedro, San José Obrero, Don Bosco, Bernardino Rivadavia, San Francisco y Guadalupe.Durante los operativos se clausuraron 16 locales comerciales, por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido, y se decomisaron 359 kilos de alimentos y 179 litros de bebidas, gaseosas y cervezas, no aptas para el consumo.Acerca de los controles efectuados, el director de Bromatología comunal, Dr. Jorge Tarantini, comentó: “destacamos que del total de comercios inspeccionados el 80% se encontraba en óptimas condiciones para operar, cumpliendo con las normativas vigentes”.Por otra parte, el funcionario se refirió a la difusión de un evento en redes sociales que se efectuaría este fin de semana y no cuenta con la correspondiente autorización: “hemos recibido varias denuncias acerca de la supuesta organización de una fiesta de chicos de colegios secundarios del último año, con la idea de consumir bebidas alcohólicas y luego asistir al primer día de clases. Informamos que desde la Dirección de Bromatología se tomarán todas las medidas correspondientes para evitar la realización de este tipo de eventos que no cuentan con ningún tipo de autorización”.