Brigadistas: "No seamos cómplices del insecto y limpiemos nuestras casas para prevenir el dengue"

Continúa sin pausa el despliegue de brigadistas en toda la provincia para hacer fumigaciones y descacharrizado. Piden a los vecinos dejarlos ingresar para realizar las tareas.Las múltiples acciones preventivas de las brigadas sanitarias del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, continúan durante todo el año en el territorio provincial, intensificándose en los meses de intenso verano, donde el mosquito Aedes aegypti, vector de enfermedades como el Dengue, Zika y Chikungunya, tiene un impacto reproductivo mucho mayor.Por este motivo, integrantes de los equipos sanitarios conformados por brigadistas, trabajadores sociales y preventores, recorren los barrios casa por casa, todos los días, con amplios trabajos que van desde fumigaciones domiciliarias, descacharrizados, toma de muestra de larvas, dialogo personalizado con el vecino a quien se le informa todo lo relacionado con la prevención y el cuidado diario.Gabriela Quiñones, coordinadora del distrito sanitario 11 dijo: “El trabajo domiciliario de los brigadistas consiste es recorrer los barrios, hacer el control focal, descacharrizado, fumigación con motomochilas para matar al mosquito en vuelo, promoción y prevención de la enfermedad, se les explica cuáles son los síntomas para que puedan asistir rápidamente, si presentan algunos de ellos”.“También se le muestra a los vecinos las maneras correctas de limpiar los cacharros o eliminarlos, a ser posible; se les recomienda que después de días de lluvia o simples llovizna es necesario volver a vaciar todos los recipientes que hay en los patios, inclusive en el techo”, precisó.Comentó que en el caso de las trabajadoras sociales recorremos los centros de salud, hospitales y laboratorios privados para recolectar, en el caso que las hubiese, fichas epidemiológicas, con las cuales inmediatamente se inició el protocolo de bloqueo, que implica las 9 manzanas del domicilio donde se detectó el paciente.“En este accionar se realiza la fumigación con la termoniebla y el control focal, sea sábado, domingo o feriado, no importa el día, al activarse el protocolo se trabaja intensamente en esa zona para evitar que más personas puedan infectarse de la enfermedad”, detalló.Por eso, expresó que es muy importante que la población sepa que, ante cualquier síntoma de fiebre, dolores musculares, vómitos, dolor abdominal, o si viajo a lugares que esta el virus en plena circulación, acuda a su centro de salud u hospital más cercano, de esta manera no solo podrá ser atendido y diagnosticado, sino también se podrá hacer rápidamente el bloqueo correspondiente en las 9 manzanas a la redonda.BrigadistasFernández Mauricio, integrante del equipo de brigadistas sanitarios comentó en qué consiste su trabajo. “Concretamente es fumigar los patios de los vecinos que visitamos, pero cuando ingresamos a una casa donde vemos que hay mucha basura y desorden, ayudo también a mi compañero a descacharrizar, tomar las muestras de larvas o a hablar con el vecino”.Obstáculos“Todos los días nos encontramos con vecinos que no nos quieren abrir las puertas, que nos corren, o que nunca están en sus casas, eso es sumamente peligroso porque no podemos fumigar ni descacharrizar, por lo que es muy probable que haya larvas del Aedes aegypti que van a desarrollarse y al crecer van a seguir reproduciéndose”, contó el brigadista.“Hay otros vecinos que cuidan mucho su patio, por temor a la picadura del mosquito o porque ya han tenido la enfermedad, y son muy precavidos, pero se quejan de que las personas que viven alrededor no lo hacen, entonces entienden que su trabajo es en vano”, expresó.Noelia Paredes, también brigadista, brindó su parecer sobre la forma de trabajo. “Si bien nosotros trabajamos todo el año intensamente, en estos momentos, por la situación del Paraguay y por los pocos casos detectados en nuestra provincia, estamos trabajando mañana y tarde, sin descanso. Recorremos casa por casa, hacemos todos los controles necesarios de los cacharros que contienen agua, buscamos larvas y les mostramos a los vecinos para que sean conscientes que en su patio el mosquito Aedes aegypti ha formado su criadero, y las consecuencias que eso puede traer, no solo para esa familia sino para toda la comunidad”.Por último, ambos brigadistas reflexionaron: “Debemos controlar nuestros patios y también dentro de nuestras casas, es una acción que nos ayuda a evitar ser cómplices de este insecto, y que no forme criaderos, mucho menos que se reproduzca”.