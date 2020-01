Tarjetas alimentarias: cómo será su implementación en la provincia

La coordinadora del programa “Mejor calidad de vida” del ministerio de la comunidad, Lis Yanacon, brindó detalles de cómo se implementará el programa de Tarjetas alimentarias en la provincia, enmarcado en el Plan integral contra el hambre, que lanzó el presidente Alberto Fernández.En ese sentido, relató que el ministro de la comunidad Aníbal Gómez, por instrucciones del gobernador Insfrán, se reunió en Buenos Aires con el ministro de desarrollo social de la nación, Daniel Arroyo, para delinear las acciones de trabajo.“El programa de tarjetas alimentarias tiene el objetivo del acceso a la alimentación y en paralelo potenciar las economías locales y la agricultura familiar. Formosa no será ajena de este alcance, por eso el ministro está trabajando en las cuestiones operativas para que pronto pueda llegar a Formosa estos beneficios”, aseguró.Yanacón, explicó que el programa se nutrirá de las bases de datos del ANSES para determinar quiénes están en condiciones de percibir el beneficio, es decir, personas que reciben la asignación universal por hijos de hasta seis años; mamás que tienen un embarazo a partir del tercer mes de gestación y asignaciones con hijos con discapacidades.“Esto es importante recalcarlo para despejar algunas dudas sobre algunos legisladores de la oposición, que estuvieron comentando que este gobierno actual va a plantear algunas maniobras para dejar afuera a poblaciones en este nuevo programa que se va a lanzar en algunas provincias”, aclaró.Y siguió: “Es bastante cínico escuchar comentarios de la oposición cuando antes de que se implemente en Formosa están dando por sentado situaciones imposibles, así que las operatorias a través de punteros políticos será inaceptable porque no hay que presentar papeles ni cargas formularios, va a ser automático de acuerdo al padrón del ANSES y se va a trabajar después con los bancos locales”.Además, afirmó que se está trabajando en “afinar toda la información del padrón”, ya que en Formosa más de 60 mil niños, niñas y adolescentes perciben la AUH.“Ahí se empezará a hacer la segmentación de cuántos son con niños hasta 6 años, cuantas embarazadas y cuantas con asignaciones por discapacidad. Una vez filtrada esa información, esas son las familias que recibirán las tarjetas alimentarias”, indicó.Por otro lado, respecto al funcionamiento de la tarjeta, argumentó que no es para retirar efectivo sino para la compra de alimentos, menos de bebidas alcohólicas.Por ende, tienen un monto de 4 mil pesos para las personas que tengan hasta un hijo y de seis mil pesos para quienes tengan más de un hijo.También, los beneficiarios recibirán un curso para el cuidado de la salud y la buena alimentación porque la idea es potenciar una alimentación saludable.“Desde la provincia también se van a trabajar en el fomento de que la gente a la hora de comprar pueda focalizarse en los lácteos, carnes, verduras, cereales, cosa que la familia pueda tener una alimentación saludable para hacer óptimo el uso de estas tarjetas”, aseveró.Yanacón comparó a este programa con las características del Plan Nutrir en cuánto a ordenador de las cuestiones caóticas del gobierno nacional anterior y dijo que eso los hace sentir orgullosos.“En Formosa son 17 mil las familias que están contempladas en el Plan Nutrir que tiene que ver con el retiro de bolsones saludables dos veces al mes, donde no solo se ven beneficiadas las familias que retiran sino también nuestros pequeños productores que están en el interior que son los que abastecen”, expresó.Y concluyó que si bien con las tarjetas alimentarias no retirarán bolsones, pero podrán comprar en los comercios adheridos al programa.“Ellos van a elegir lo que van a comprar pero también se va a promover la activación del desarrollo local y la economía social y eso también va a repercutir favorablemente en el mercado interno”, finalizó Yanacón.