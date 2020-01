Segundo Módulo de colonia de vacaciones en el Parque Acuático “17 de Octubre”

“Cerca de tres mil niños y niñas disfrutaron del parque la semana pasada”, afirmó el coordinador de actividades, profesor Nicolás Pintos, al referirse a la tan ansiada colonia de vacaciones del barrio Eva Perón. Este martes comienza un nuevo módulo que tendrá centenares de visitantes nuevamente.El profesor Pintos recordó que los días lunes se realizan las tareas de mantenimiento y limpieza en el complejo, por ello, las puertas permanecen cerradas. Por otra parte comentó que las inclemencias del tiempo y las alertas meteorológicas fueron el motivo por el cual el parque no se abrió al público el domingo pasado, “para nosotros es primordial garantizar la seguridad de la gente”, afirmó.De acuerdo al cronograma, el segundo módulo que comienza el martes 14 en el Parque Acuático “17 de Octubre”, recibirá en el turno mañana a niños y niñas de los barrios Guadalupe, Illía I y II, 7 de Noviembre, Malvinas, La Negrita, Caracolito, San José Obrero, Lote 4, Don Bosco, Parque Urbano, Evita, Itatí I y II, Lote 68, Independencia, Coluccio, Bernardino Rivadavia, Villa Jardín y Villa Hermosa.Pintos hizo hincapié en que los pequeños que no estén dentro de algún grupo de visitantes pueden acercarse de manera particular con un tutor y su certificado de aptitud física, “si no tienen certificado, los doctores que se encuentran realizando la revisación les brindará. Las revisiones médicas se realizan los días martes y miércoles a las 7.30 horas de la mañana”.Para finalizar, comentó que la pileta libre funciona desde las 16 horas y culmina a las 19.30 horas, para dar paso a las clases de acuagym que arrancan a las 20 horas.Cabe señalar que las colonias de vacaciones del Complejo Paraíso de los Niños y el Parque Acuático “17 de Octubre”, son bajo la coordinación del Ministerio de Secretaría General del Poder Ejecutivo, totalmente libres y gratuitas.