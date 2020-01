Se realizarán test de VIH de manera gratuita en la Plaza San Martín

La Red Diversa Positiva Formosa, en articulación con el programa VIH SIDA del ministerio de desarrollo humano, llevará a cabo este sábado “La noche de los testeos”, en simultáneo con otras 25 localidades del país.En Formosa será en la plaza San Martín de 20 a 00 horas y se tratará de test rápidos, seguros, gratuitos y confidenciales. Las personas interesadas solo deben acercarse al lugar en los horarios establecidos.La coordinadora de la Red Diversa Positiva Formosa, Antonia Palacios, brindó detalles acerca de estas pruebas.“Hay un equipo de trabajo, que cada uno cumple un rol, algunos van a invitar a las personas a acercarse, les explican que es el VIH, la diferencia con el SIDA, que es una prueba rápida, que a los quince minutos tendrá el resultados, que se puede hacer sin tener que ir hasta un médico que le dé la orden con todos los pasos burocráticos para saber cuál es su situación personal en relación al VIH”, explicó.En ese sentido, aclaró que los resultados pueden ser “reactivo” o “no reactivo”, porque la prueba es un test que mide anticuerpos en sangre, “se toma una muestra con un pinchazo en el dedo que no duele, se saca la mínima cantidad de sangre y con eso se mide”.“Si es que es no reactivo se le aconseja la prevención, la importancia de la prueba periódica, que hay que tener en cuenta que hay un periodo ventana, lo que significa que en ese momento salga no reactivo pero si la persona estuvo en situación de riesgo puede estar teniendo el virus y todavía no se lo puede detectar por lo tanto se aconseja repetir al mes”, expresó Antonia.Y agregó: “En el caso de que sea reactivo, se le dan elementos esperanzadores, se pide que se realice una segunda muestra confirmatoria, ya vinculada con el centro médico, se asesora y acompaña y se vincula al Programa VIH SIDA del ministerio de desarrollo humano”.En esa línea, destacó el trabajo articulado que realizan con el médico Julián Bibolini, a cargo del programa y quien posibilitó el vínculo con el director del Hospital de la Madre y el Niño, donde se realizaron las dos jornadas anteriores de testeos.Además, sostuvo que el ministerio les provee la atención profesional, el seguimiento, acompañamiento y también si se necesita otro profesional, como un psicólogo, “sumado a la medicación total y absolutamente gratuita”.Por otro lado, la mujer argumentó que una persona puede vivir “toda la vida con el virus en el cuerpo” y que la medicación hace el trabajo de contener y no permitir el deterioro de las células inmunológicas, “que son las que protegen y nos cuidan de enfermedades oportunistas”.Por último, remarcó que el VIH no sólo se contagia por relaciones sexuales sin protección, sino también por la utilización de jeringas, agujas, máquinas de afeitar, alicates, aritos, tatuajes y cualquier otro elemento cortante o punzante en general.También si se comparten “canutos” al momento de aspirar cocaína en el caso de que exista una lesión en ambas personas.Y concluyó: “Tomar mate, dar un abrazo o besar son tabúes que no contagian la enfermedad”.