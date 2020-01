Se lanzó la XVIII edición de La Fiesta Nacional de la Corvina de Río en Herradura

El Gobierno de la Provincia de Formosa a través del Ministerio de Turismo, realizo este lunes el acto de lanzamiento de la Fiesta Nacional de la Corvina de Río en su edición nº 18, por primera vez en la playa municipal de la villa turística de Herradura.El evento anunciado será los días 7, 8 y 9 de febrero de 2020.Del acto participaron autoridades provinciales y municipales como el Intendente local Ernesto Heizenreder, el Diputado Nacional Ramiro Fernández Patri, la Diputada Nacional Graciela Parola, el Subsecretario de cultura Alfredo Jara, el administrador del Instituto de Asistencia Social, Edgar Pérez, el Ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos Daniel Marcos Malich, el Secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Ingeniero Julio Araoz, el asesor de la cartera del Ministerio de Turismo de Formosa, Gustavo Silguero, entre otros.Heizenreder, estuvo a cargo de abrir el evento y en su discurso resaltó la gestión y el apoyo del gobierno provincial y el orgullo que representa para la localidad de Herradura albergar este evento de importancia provincial y nacional.“Queremos expresar en primer lugar el inmenso agradecimiento por la decisión que se tomó de hacer este lanzamiento por primera vez, en nuestro pueblo. Herradura se merecía esto, estamos aprendiendo a atender al turista, mejorando en todos los aspectos”, sostuvo el primer mandatario provincial.Y agregó: “Como dijo el gobernador Insfrán Herradura tiene que caminar dentro del turismo y convertirse en un polo turístico, y lo estamos logrando gracias al apoyo del gobierno provincial, con programas como “Viví el Verano 2020”, con la actuación de artistas, eventos deportivos y diversas actividades que hacen que el turista se fije en Herradura”.A su turno, en representación de los cabañeros de Herradura, hizo uso de la palabra Patricia Arroyo, que como el intendente, resaltó la importancia de que este lanzamiento se realice en la playa municipal de la comunidad.“Es innegable el crecimiento que ha tenido esta festividad, son cada vez más los emprendimientos que se suman y confían en la Fiesta Nacional de la Corvina de Rio. Esto se debe al trabajo mancomunado que se realiza con el gobierno de la provincia y el apoyo constante que nos brindan y así se logra año tras año un mejor producto un mayor número de visitantes y un mayor disfrute para todos los que participan de este hermoso evento”, manifestó la mujer.Por su parte, el legislador nacional Ramiro Fernández Patri, remarcó que en tiempos difíciles para el país, Formosa pueda llevar adelante un evento de tal magnitud, austero pero con la mejor calidad de artistas locales, regionales e internacionales.“Como lo hicimos en el año 2001 cuando nació este festival, la Argentina nuevamente está atravesando un momento difícil, pero este festival se ha consolidado a través de los años, esto se debe a las políticas de Estado, que no se hacen con una coyuntura, no se hacen para una elección, sino que se hace pensando en las próximas generaciones”, aseguró.A través de un revisionismo histórico el legislador nacional resalto la evolución del pueblo y el turismo en la región: “En el 2002 Formosa creó el Ministerio de Turismo, muchos no entendían esta decisión, como Formosa que no tenia mar, no tenia montañas, iba a tener un Ministerio de Turismo”, relató.Y resaltó: “Pero estaba la visión de un hombre que entendía, que había una oportunidad inmensa en mostrar la naturaleza, la cultura que era el turismo alternativo, que comer lo que nosotros comemos no se hace en todos los lugares del mundo, que nuestra cultura es única particular e irrepetible. Y junto al modelo formoseño que nos hablaba de la identidad, de plantar las raíces y saber de dónde veníamos, para así saber los frutos que teníamos que dar”.Luego de los sentidos discursos por parte de las autoridades representativas del evento, los presentes pudieron disfrutar de diversos artistas locales que animaron la tarde noche en la localidad herrradurense que junto al rio y lo hermoso de su playa dieron un marco espectacular a este nuevo lanzamiento.La Fiesta Nacional de la Corvina de Río será los días 7, 8 y 9 de febrero de 2020.Como ya es tradición en cada edición, se realizará el concurso de pesca deportiva de la corvina de río con importantes premios y una mega exposición comercial, artesanal, gastronómica y empresarial, así como espectáculos de artistas de renombre local y nacional en el escenario mayor.