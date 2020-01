Precios Cuidados: estiman que la vuelta de las primeras marcas sería positiva para las ventas

Juan Pablo Quiroga, gerente de Relaciones Institucionales de la cadena nacional de supermercado Walmart Argentina, opinó que el relanzamiento del programa nacional Precios Cuidados, genera en el sector buenas expectativas con relación a las ventas, en función del regreso de las primeras marcas a la lista de 310 productos y además porque fijaría precios de referencia, siendo una ayuda para la gente.Walmart es una de las grandes cadenas de supermercados que acordó con el Gobierno Nacional ofrecer los productos de la lista de Precios Cuidados, y que según analizó el gerente de la firma existen dos cuestiones a tener en cuenta. “Para la propia empresa en relación a las ventas y para los consumidores obtener productos a precios razonables con una composición muy diversa, y que abarca todas las categorías”, explicó.Pero sobretodo dijo: “por la vuelta de las primeras marcas que van a establecer precios de referencia” para productos que están fuera de esa canasta, y que le va a servir al cliente para saber si está pagando mucho o poco en función de la calidad y el producto que busca.Sobre las ventas, aseguró que tendrá un impacto positivo en función de la novedad que significa la vuelta de las primeras marcas a la canasta de productos, porque según registros de la empresa “al menos en los dos últimos años la participación de esos productos sobre las ventas en Walmart era del 5% del total, comparando con el 2014, que fue el primer año que se implementó Precios Cuidados, donde la participación era del 12 al 15%”, para sostener que el sector empresario tiene las mejores expectativas con el relanzamiento del programa nacional.Además, dijo que todavía se encuentran en la etapa de distribución de los productos en las sucursales, por lo que no tienen mediciones de su impacto en la gente hasta el momento. “A una semana de su lanzamiento estamos todavía con la tarea de distribución de los 310 productos de la lista, que cerca del 80% lo comercializamos y el resto debemos ver otras alternativas para ofrecer al consumidor”, comentó.La nueva lógica de Precios Cuidados, que puso en marcha la gestión nacional, desde su opinión “es que las primeras marcas ayuden a establecer precios de referencia”, ya que anteriormente “era una plataforma de venta y acceso de las grandes cadenas con segundas y terceras marcas”, explicó.Consultado sobre la polémica de incluir productos como gaseosas, cervezas, dijo que la canasta se implementa en función de los productos que son de consumo masivo, y no tanto desde la perspectiva de una canasta de productos saludables.Justamente, insistió Quiroga, que la idea del Gobierno Nacional es acertada porque “busca generar precios de referencia en productos de consumo masivo, pero no quita que luego se incluyan otros productos más saludables, como para celíacos por ejemplo”.Sobre las ofertas que cada línea de las grandes cadenas ofrece a la gente, precisó que se van a mantener, más allá de Precios Cuidados, porque fundamentalmente “no es que los productos de Precios Cuidados sean los más baratos, por ejemplo si uno recorre nuestro supermercado va a encontrar que productos de nuestra línea son mucho más baratos”, concluyó.