Niños de colonia de vacaciones disfrutaron de una excursión al Museo Ferroviario

En la jornada del lunes 6, los infantes y adolescentes que concurren a la colonia de vacaciones del Club Náutico realizaron una divertida y enriquecedora visita al Museo Ferroviario.Junto a 8 profesores, padres y familiares, 137 colonos recorrieron los diferentes espacios, observando las herramientas, artefactos y distintos elementos que forman parte de la rica historia del exferrocarril General Belgrano.Graciela Cuyé, coordinadora del Museo Ferroviario, explicó “recibimos esta primera visita de los chicos que asisten a la colonia de vacaciones del Club Náutico y próximamente vamos a recibir a los chicos que concurren a la colonia de vacaciones municipal y a todos los grupos de colonos que quieran visitarnos y conocer nuestro museo. La invitación es para todos, no solo a los grupos de niños de las colonias de vacaciones, y nos encanta que vengan a ver y admirar lo que tenemos en este museo, que forma parte del patrimonio histórico y cultural de los formoseños”.Por su parte, el profesor Fortuoso Gamarra, coordinador general de la colonia de vacaciones del Club Náutico, destacó que “todos los lunes hacemos una excursión y la verdad que no conocía este museo, por eso fue todo un descubrimiento para muchos de los colonos y para mí. El lugar está muy bueno, los chicos miraron, preguntaron, disfrutaron y el personal tuvo una excelente atención para con nuestro grupo, así que solo me queda agradecer y felicitar a quienes trabajan en este museo”.Seguidamente, Mariano Navarro, padre de un colono y operador turístico, destacó que “es un espacio muy interesante, acogedor y bien dispuesto; el material audiovisual es de muy buena calidad y los guías trabajan muy bien. Creo que es un museo digno de ver, de disfrutar y seguramente va a seguir creciendo en cantidad de visitantes y eso es algo muy importante”.Días y horarios de visitasLos vecinos de la ciudad y los turistas que quieran visitar el Museo Ferroviario pueden hacerlo de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 17 a 21 horas, y los sábados, domingos y feriados, de 18 a 22 horas.Día del "Coleccionista Argentino"En el marco de esta efemeride, que se celebra cada 7 de enero, el Museo Ferroviario realizará una muestra de billetes y monedas argentinas este martes 7, de 9 a 12 y de 17 a 21 horas, que se extenderá hasta el viernes 10 de enero.El coleccionismo es un hobby o aficion que consiste en juntar o agrupar objetos de una misma categoría. Es muy amplio el abanico del tipo de colecciones que existen hoy en día y la fecha se instituyó para reconocer todo el empeño que ponen las personas para aumentar sus valiosas colecciones.