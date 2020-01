La Unión ganó y este miércoles emprende viaje hacia Bahía Blanca

La Unión de Formosa derrotó a Atenas por 80 a 73. Cinco jugadores del conjunto formoseño anotaron en dos dígitos liderados por Maldonado con 17, Young 15 y 12 puntos, Elsener. El encuentro se disputó en el estadio Cincuentenario, en la noche del domingo, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).Daniel Cano, el técnico del elenco de La Unión dio sus impresiones sobre cómo fue el desarrollo del encuentro contra el Griego Cordobés, “anoche no fuimos regulares por la cantidad de rebotes que tomaron en nuestro tablero 21 en total, si uno quiere ganar y tener una regularidad no puede permitirse esas cosas”, sostuvo autocrítico.“Seguiremos trabajando, ahora tenemos una gira importantísima por el Sur, tenemos Bahía Blanca y Peñarol, la idea es hacer un buen papel y si se puede traer el triunfo bienvenido sea”, agregó.Sobre la planificación en el reinicio de la actividad en la Liga, el DT formoseño señaló que “la idea de este mes de enero era subir en la tabla, algunos casilleros, porque nosotros nos armamos para estar entre los ocho mejores, aunque esto recién comienza aun faltan una buena cantidad de partidos”.Para el equipo la vuelta del alero, Jonathan Maldonado “nos dio nos dio unas cosas, pero aun no está en su plenitud, está volviendo después de un mes y medio de parate. Lo vamos a ir llevando, es una de las piezas fundamentales del equipo”. Además, “se logró que el equipo no depende de un jugador, sino que dependa del equipo”, añadió.Por último, valoró la tarea defensiva de La Unión “fue una parte fundamental, se lo vio un equipo más solidario. Tuvimos varios partidos con buena defensa”, y volvió a insistir con las tareas que deberá mejorar el plantel como ser “tenemos ese problema con los rebotes que muchas veces es también ambición para ganarlo, hay que ir a buscarlo y bloquearlo, así que seguiremos trabajando para poder cerrar un partido de forma más holgada”“De esos 21 rebotes, que el 50% ingrese te complica en un eventual cierre que fue anoche con Atenas”, reitero, su enfado Cano, por los números que cosechó el equipo cordobés en el poste bajo de La Unión.Este lunes el plantel formoseño de básquetbol tiene libre, mientras que el martes volverá a entrenar en doble turno, y el miércoles tiene previsto emprender el viaje a Bahía Blanca, “un viaje de 25 horas, tenemos que saber que el viaje es como un partido más”, añadió el entrenador.El 24 de enero, La Unión se presentará en Bahía Blanca ante Weber Bahía, y luego el 26, enfrentará en Mar del Plata a Peñarol.