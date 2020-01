Katopodis: “Para los argentinos, Formosa es un modelo de gestión y un faro a seguir”

El Ministro de obras públicas de la Nación, Gabriel Nicolás Katopodis, brindó unas reflexiones en el marco de la firma del convenio del Compromiso Federal, con la presencia del Gobernador Insfrán, funcionarios provinciales, municipales, legisladores y concejales, en el salón del sexto piso de Casa de Gobierno.“Para nosotros visitar esta provincia tiene muchos sentidos, el primero es un reconocimiento para una gestión, para un gobernador y una provincia que sin dudas es una marca de gestión en Argentina”, sostuvo el ministro.Y resaltó: “No hace falta venir a esta provincia para saber de qué se tratan esos edificios de techos azules, en la Argentina se conoce esa obra de infraestructura que es una marca de calidad pero también de equidad, de justicia, las mismas escuelas, la misma infraestructura educativa, las mismas aulas para todos los ciudadanos de esta querida provincia”.En ese sentido, Katopodis, indicó que en Formosa “no se reconocen ciudadanías de primera o de segunda” y que así lo entendió el Gobernador.“Esos derechos se empiezan a construir desde los primeros pasos, que es la educación pública la que genera en Argentina como lo viene haciendo en Formosa, este piso de derechos y de calidad de hombres y mujeres que necesita nuestro país. Es saber que en cada rincón de nuestra provincia hay además un sistema de salud, que conocemos bien los que no somos de acá, que sabemos de la inversión, infraestructura y calidad”, argumentó.El ministro resaltó, que al margen de las crisis que atravesó el país en las últimas décadas, “no paró de invertir y ponerse de pie”.“Fue una locomotora que a pesar de esas adversidades que tuvimos como nación, ustedes tienen que estar orgullosos de todo lo que vienen logrando. Y de tener un gobernador que este último tiempo en el contexto que vivimos estuvo presente, con obras, con decisiones, con una provincia ordenada que resistió estos cuatro años de neoliberalismo en Argentina”, expresó el funcionario.Y aclaró que habló como ministro, pero también como intendente teniendo en cuenta “lo que hemos sufrido aquellos que tuvimos estas responsabilidades públicas durante estos cuatro años, teniendo que defender, que cuidar, proteger, a nuestra gente todos los días, del atropello, de las injusticias a los que nos sometieron durante todo este último periodo en nuestro país”.En esa línea, remarcó que Formosa “es una marca de gestión, un faro que está claro en su Norte y su sentido para todos los argentinos”; y aseguró que su visita tiene el objetivo de trabajar en cada una de las obras que fueron paralizadas por “fuerza del ajuste, desidia y abondo del gobierno anterior”.“Es la muestra de la obra que ya en estas horas estamos reactivando, el tramo de la ruta 11 que me pidió el gobernador como una de sus prioridades, que en su momento fue suscripto en la ciudad de Rosario y aquí estamos cumpliendo con ese compromiso, que es que el acceso a Formosa y esa ruta se termine”, afirmó.Y agregó: “Esa obra tendría que haber estado terminada y hoy tendríamos que pensar en planificar nuevos proyectos, nuevas metas y nuevos objetivos, pero nos han obligado a retroceder cuatro años, entonces hoy con el presidente y con cada gobernador tenemos que recuperar ese tiempo y volver a poner a la Argentina de pie”.Más obras para trabajarTambién, confirmó que firmaron acuerdos para realizar inversiones en materia hídrica, de desagües y otras obras en el marco del Plan Director que tiene la provincia; y desde Nación se comprometieron en avanzar y terminar con el Hospital Pedro Insfrán de Laguna Blanca, “una obra que para el Gobernador es muy importante”.“Empezó hace muchos años, en el anterior gobierno se paralizó pero que el gobernador siguió invirtiendo y cumpliendo con su compromiso con el pueblo de Formosa a pesar de los incumplimientos del gobierno nacional para con esa inversión”, manifestó Katopodis.Y aseveró: “Entonces venimos a ponernos a su lado, para comprometernos con la inversiones que permitan que en el tiempo más rápido posible Laguna Blanca tenga el hospital que se merece y podamos juntos abrir las puertas de ese hospital para que sea una obra más que integre el sistema de salud que tiene la provincia de Formosa”.Además, el funcionario nacional, anticipó que se trabajará en muchos proyectos y que en esa agenda está el acueducto, las obras de ingresos al polo científico tecnológico, otras rutas y caminos y una mejor planificación del curso del río Pilcomayo.“Cuando estuvimos conversando con Insfrán, no paró un segundo de plantearme las prioridades y necesidades de un hombre que conoce esta tierra, que la abraza y que viene dando un testimonio de vida todo el tiempo por cada formoseño y formoseña”, detalló.Por otro lado, Katopodis, reafirmó la decisión del presidente Fernández, de que el ministerio que tiene a su cargo tenga un fuerte sentido federal y, por ende, las prioridades las definirán cada uno de los mandatarios provinciales en conjunto con sus intendentes.“El Plan Federal de obra pública que estamos poniendo en marcha tiene que ver con reactivar las obras que se frenaron por el ajuste, cuando fueron a golpear las puertas del FMI lo hicieron para buscar financiamiento, lo trajeron para la obras pero la realidad es que nos terminaron endeudando a todos y la mayoría de esas obras no se concretaron”, reflexionó.Y concluyó: “Pero esto no pueden ser solo discursos o letras de un convenio, tienen que ser realidades concretas, por eso estamos acá, para trabajar con ustedes, para que el Gobernador y su equipo nos digan las prioridades”.