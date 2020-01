Inscripciones abiertas en el Instituto Universitario de Formosa

El Instituto Universitario de Formosa (IUF) con sede en la localidad de Laguna Blanca informa que se encuentra abierta la inscripción para las carreras de grado en Ingeniería en Producción Agropecuaria y la Licenciatura en Turismo, que tienen una duración de cinco años y con título de validez nacional.Los requisitos para la inscripción son: tres carpetas colgantes, donde cada una de las carpetas debe contener los datos personales básicos y de estudios de los alumnos, fotocopia del DNI, partida de nacimiento, dos fotos carnet, constancia de Cuil, grupo sanguíneo, y la fotocopia del título secundario junto con el analítico y/o aquellos jóvenes que terminaron recientemente el secundario deberán presentar el certificado de finalización de estudios.Para inscripciones o consultas en la ciudad de Formosa pueden acercarse a la oficina ubicada en la calle José María Uriburu 609, primer piso y la otra sede es en el mismo Instituto Universitario de Formosa ubicado en el predio de la escuela agrotécnica N° 1 “Combate de San Lorenzo”, en Laguna Blanca, ruta nacional N° 86, km. 1352. También pueden llamar al Tel 3718-527667.El lunes 10 de febrero comenzará el cursillo introductorio de las carreras que se dictan en la institución.El secretario académico del Instituto Universitario Formoseño, Julio Caballero, sostuvo que tanto Ingeniería en Producción Agropecuaria como la Licenciatura en Turismo son carreras que tienen “un perfil estratégico para el desarrollo de Formosa”.Describiendo que en Ingeniería en Producción Agropecuaria se aborda la diversidad productiva que tiene la provincia como ser lo vegetal, animal, forestal y con un fuerte arraigo a la comunicación y el trabajo con los productores. Mientras que la Licenciatura en Turismo se trata de exaltar el valor patrimonial que posee Formosa al resto de los argentinos y el mundo.Pero además indicó el profesor que la institución le brinda a los estudiantes un enfoque dirigido a las capacidades humanas para el desarrollo del territorio, “tenemos alumnos de diferentes partes de la provincia y la región que luego de egresar serán transformadores en su territorio a partir de todo el conocimiento que fueron adquiriendo en la universidad”, amplió.Según los registros, en el IUF desde su apertura, cuenta con 46 egresados, 25 son Técnicos en Producción Agropecuaria, 12 Ingenieros en Producción Agropecuaria, una Licenciada en Turismo y una Licenciada en Ciencias Ambientales y ocho Licenciados en Turismo.Agregó, también el secretario académico que la mayoría de los estudiantes son hijos de pequeños productores, indicando que es el 65% del total de las matrículas y “muchos de ellos tienen que viajar entre 25 y 50 km. todos los días para venir a estudiar y en algunos casos recorren 25 km. de camino de tierra, así que son hijos de productores que hacen un gran esfuerzo para enviarlos a la universidad”.Y añadió: “Siempre defendemos que el IUF es heredera y continuadora de una de las instituciones insignias del modelo formoseño que es el PAIPPA, y son diferentes hitos fundacionales que se van estableciendo para poder construir la Formosa que queremos y en eso el Instituto a través de las carreras que ofrecemos, se trata de pensar para generar y poner en práctica diferentes modelos de desarrollo que serán necesarios en la provincia”.Todos pueden estudiarOtra cuestión es la edad, que subrayó que “no hay límites de edad para estudiar”, y que al respecto el artículo 7 de la Ley Federal de Educación Superior sostiene que los mayores de 25 años que no hayan finalizado sus estudios secundarios pueden inscribirse.Refirió en tal sentido que a veces por cuestiones personales “ya sea por trabajo o porque armaron su familia no pudieron terminar sus estudios, sin embargo la institución adhiere al artículo y pueden inscribirse para continuar una carrera universitaria”, agregando que la casa de estudios tiene una entrevista con el alumno y luego ya se incorpora al cursillo de ingreso.Esta posibilidad, “forma parte de la defensa de los valores de la educación pública, libre y gratuita”, que el pasado 22 de noviembre se cumplieron 50 años de la firma del decreto que estableció que la educación universitaria debe ser gratuita en el país, recordó el profesor Caballero y afirmó que este episodio significó: “un antes un después para la educación argentina porque permitió que los hijos de los trabajadores y los obreros aspiren a una enseñanza superior”.Y que además, el Instituto Universitario de Formosa es parte de esa épica, pero además “en el marco del proyecto político provincial quiero resaltar que es un orgullo y una alegría que lleguen todos los años estudiantes de todas las localidades, tenemos un total de 285 estudiantes de 32 localidades de las 37 que tiene la provincia, además de hermanos de la República del Paraguay, de Ecuador y algunos chicos que eran de Chaco y migraron a Formosa por cuestiones laborales y que están estudiando en la institución”, detalló.Turismo, estratégico para el desarrolloPor último sobre el crecimiento del turismo en Formosa, y la posibilidad de estudiar la licenciatura en la casa de estudios, expresó Caballero que “es una carrera estratégica para el desarrollo de la provincia”, con lo cual “los estudiantes no solo aprenden a vender paquetes turísticos sino también a desarrollar el turismo receptivo, para que conozcan la belleza natural y la riqueza cultural con que contamos en Formosa”.La carrera que tiene una duración de cincos años, “donde los cincos años tienen práctica profesional”, subrayó, para después detallar como es el proceso de aprendizaje en cada año. “En el primer año trabajan lo que es la guía turística, en el segundo año lo que se refiere a los paquete y los circuitos turísticos, tercer año lo vinculado a las empresas, cuarto la planificación orientado a destinos turísticos y el quinto año la planificación de una empresa de turismo que reúne todo el conocimiento”.