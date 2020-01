Ibarreta colmada de actividades y preparándose para brillar en carnaval

El intendente de Ibarreta, Adán Jarzynski, comentó las actividades que se llevan a cabo en la localidad en el marco del verano 2020, además aseguró que se están preparando para ser, una vez más, “capital provincial del carnaval”. Por otra parte señaló los avances de importantes obras públicas.En este sentido, el jefe comunal recordó que el camping municipal de Ibarreta se encuentra habilitado desde el pasado 21 de septiembre, “coincidió con la fiesta de la primavera y del estudiante; está a disposición de todas las personas que quieran visitar Ibarreta, hasta pueden alojarse en sus instalaciones sin costo alguno. La única condición que ponemos es que lo mantengan limpio”.El camping municipal cuenta con parrilleros, piletones, sanitarios equipados con duchas, agua fría y caliente, también se pueden realizar paseos en botes y ciclobotes de 16 a 20 horas todos los días, en las represas dentro del predio.Jarzynski contó que una expedición proveniente de Curitiba-Brasil, pasó sus días en el camping, “eran alrededor de 40 personas que recorrían la ruta 81 en vehículos de colección, pararon ahí y disfrutaron de la pileta municipal y de las comodidades del camping. Se sorprendieron y les encantó este predio de 21 hectáreas”.Agregó que se trabaja en la premisa “disfrutá el verano 2020”, en conjunto con el Ministerio de Turismo de la provincia, es así que en la localidad se brindan clases de natación, acuagym, zumba, folklore y asistir a la pileta libre en los natatorios de la municipalidad.Carnavales“Ibarreta está linda para visitarla, estamos en plena cuenta regresiva para nuestros carnavales que serán los días 14, 15 y 16 de febrero, ya se están colocando las vallas en lo que será el circuito, cada comparsas está preparando su traje porque queremos ser, como ya nos bautizó el pueblo, la capital del carnaval. La gente que nos visite se va maravillar”, promete Jarzynski.En este marco, el intendente confesó que se está realizando un arduo trabajo para lograr un espectáculo de primer nivel, “con total humildad les cuento que seguimos trabajando y perfeccionando nuestro carnaval, un gran trabajo en conjunto con los habitantes de nuestra localidad”.“Las familias pueden llevar sus sillones, es un evento sano y gratuito en el que cada año pasan más de 30 mil personas en los 200 metros de carnaval que ofrecemos. Nos visitan desde la ciudad capital, de localidades vecinas y de otros puntos del país”, continuó.El jefe comunal destacó el apoyo del Gobierno de Formosa, como así la colaboración de las fuerzas policiales y el equipo del Ministerio de Desarrollo Humano, “de esta manera se garantizan la seguridad y salud de nuestra gente”.Con respecto a la capacidad hotelera, comentó que se encuentran disponibles seis hoteles y también el camping municipal “por si quieren acampar”.Obras públicasPor otra parte, el intendente hizo saber de las obras públicas que se realizan en Ibarreta con fondos provinciales, “se están realizando obras muy importantes, de sistema de desagüe cloacal y pluvial; una obra que en los 98 años de antigüedad que tiene Ibarreta no se había realizado”.Explicó que “es un canal de desagüe de dos mil metros de hormigón armado que atraviesa al pueblo por la calle Eugenio Wozniuk, y se une con la ruta n° 81 -desde el sur del pueblo hacia el norte- desde ahí se desprende otro canal a cielo abierto, ya sin hormigón, que se conecta con la ruta n° 27 de Ibarreta”.“El agua escurriría hacia el Este -que es lo normal en este tipo de obras- ese escurrimiento permitirá que los días de lluvia no tengamos mayores inconvenientes hídricos”, aseguró.La obra se va realizando por etapas, es así que ya se concretó una primera etapa de 500 metros, y desde principio del mes de enero se avanzó con la segunda etapa de 500 metros.“Como van por las veredas vecinales, se están construyendo las pasarelas y para los que tienen vehículos se está construyendo una losa para que tengan salidas por encima del lugar con las bicis, motos o automóviles”, aclaró.Destacó además que es una obra realizada con mano de obra local, “es muy importante destacar que con estas obras se generan puestos de trabajo para la gente de Ibarreta”.Sobre la obra de la ruta provincial n° 27, apuntó que se está trabajando en el reacondicionamiento de la misma, “el trabajo es desde la ruta n° 81 hasta la Colonia Blanca Gómez, y una vez finalizadas estas tareas, se comenzó con otra etapa que comprende desde la ruta n° 81 hasta la conexión con la ruta n° 95 -de norte a sur- es un tramo muy importante que favorece a las colonias rurales y al sector productivo”.Agregó que también se ha logrado un avance importante con la reconstrucción de la Escuela n° 64, “es una de las escuelas del Plan Quinquenal y está prevista a inaugurarse junto con los festejos por los cien años de Ibarreta”.Mencionó el jefe comunal que los trabajos serían imposibles de realizarse de no ser a través de las gestiones pertinentes con el Gobierno Provincial, “a través del Ministerio de Economía pudimos adquirir 250 farolas luminarias led, que han embellecido y modernizado nuestro alumbrado público, por otra parte estamos pavimentando cien cuadras de la calle Belgrano, mejorando los camino, puentes, alcantarillas. Son respuestas a las inquietudes presentadas de la gente”, cerró.