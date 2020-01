El sistema cooperativo aseguró confiar en las políticas del nuevo gobierno nacional

La Directora de cooperativas de la provincia, Silvana Dorrego, afirmó que tienen “nuevas esperanzas” con el recambio de gobierno, porque implicará otras políticas y “otros aires” para trabajar con el sistema cooperativo.“En el mensaje del presidente se notó una linda señal para las cooperativas porque en su discurso hizo referencia al apoyo que van a recibir, eso para todos fue aliviador. Se están empezando a elaborar propuestas y proyectos y pensamos que en pocos meses tendremos novedades”, sostuvo Dorrego.En ese sentido, aseveró que “el año pasado fue muy difícil para todos los argentinos y sobre todo para lo que es la economía social del cooperativismo”.Y argumentó: “Porque sufrieron lo que fue la crisis a nivel nacional durante estos cuatro años no hubo ningún tipo de aporte a la economía social, no hubo ninguna línea de crédito, inversión ni apoyo”.Por otro lado, destacó el trabajo de la provincia, por decisión política del Gobernador Insfrán, para reforzar el área “más vulnerable que tenemos” que es el ladrillero.“Hicimos hasta fin de año entrega de kits de herramientas, reforzando en algunos casos herramientas que fueron perdiendo por el uso mismo y a otros dándole herramientas a otras entidades”, relató.Además, desde la Subsecretaría de economía social acompañan a las entidades en las diversas demandas que presentan.“El año pasado nos tocó la actualización de datos por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y fue bastante complicado porque en nuestra zona no estaban acostumbrado al uso de la computadora y la informática, entonces desde el organismo pusimos máquinas y personal capacitado que se encargó de hacer las actualizaciones a cooperativas. También mutuales aunque no es mi área”, manifestó Dorrego.Por último, confirmó que cerraron el año con más de 700 cooperativas de las cuales 400 ya realizaron su actualización correspondiente.