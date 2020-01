El Gobierno Nacional restituyó Derechos y Federalizó el Otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez

Se elimino la obligación de presentar el Certificado Médico Digital, siendo obligación de las UDAI en nuestra provincia de garantizar el inicio de los tramites correspondientes y posibilitar la obtención CMO- Digital por otras vías conforme la diversidad geográfica de nuestro País-El Gobierno Nacional de Alberto Fernandez formalizó en el día de ayer, mediante la Resolución Nº 8/2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad publicada en el Boletín Oficial, la decisión de facilitar el acceso de pensiones no contributivas a personas con discapacidad, al tomar una serie de resoluciones y anular disposiciones que había implementado la gestión de Mauricio Macri, quien unilateralmente y sin consultar a las provincias implemento la exigencia del Certificado MédicoDigital para , “mantener y acceder a las pensiones no contributivas por invalidez”, llegándose en centenares de casos atendidos en la Defensoría del Pueblo de la Provincia, tanto de capital como del interior provincial, a tener que impugnar de manera individual cada una de las Cartas Documentos donde se les otorgaba 60 días a los beneficiarios, (mucho de los cuales ya eran titulares de las pensiones desde hace varios años), todo bajo apercibimiento, primero de suspender y luego de eliminar directamente estas remuneraciones sociales”.La nueva disposición deja sin efecto esa resolución por considerarla "un instrumento que se había transformado en un impedimento para que las personas más vulnerables obtuvieran el beneficio", y se advirtió que, tal como estaba planteado ese requisito, "no contemplaba la diversidad geográfica de la Argentina ni el acceso a recursos informativos".Entre los considerandos publicados en la nueva resolución se destaca que "el estado de necesidad manifiesto y la especial vulnerabilidad" de los beneficiarios "exigen urgentes medidas que optimicen la aplicación de los recursos de la Agencia Nacional de Discapacidad y permitan restablecer las prestaciones esenciales".En ese marco, se advirtió además que "el déficit en el sistema sanitario, la diversidad geográfica y los problemas en la conexión a internet, se erigen como los principales obstáculos para poder lograr la tramitación del CMO Digital".El sistema informático no es apto para la totalidad de las personas beneficiarias, ya sea porque no cuentan con recursos, conexión a internet, traslado para poder llegar a cumplir con este requisito, entre otros, situación que se ve agravada por el desborde actual de los establecimientos sanitarios públicos.Por lo tanto, el OmbudsmanProvincial Dr. José Leonardo Gialluca señalo que ahora las UDAI tanto de nuestra ciudad, como las del interior provincial están obligadas a posibilitar la obtención del Certificado Médico Oficial (CMO) por otras vías que no sean exclusivamente las digitales. También que se procederá a realizar "un urgente relevamiento de los convenios de adhesión suscriptos con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Programa Federal de Salud Incluir Salud, vencidos el 31 de diciembre del 2.019, decisión que se toma a los efectos de prorrogarlos hasta el 29 de febrero próximo, y además, se dispuso "evaluar la suscripción de nuevos acuerdos que contemplen la necesidad de un circuito administrativo que permita el contralor de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre las prestaciones" y el "el pago directo" a los prestadores en todo el país.