Asumió el nuevo Jefe de la Prefectura Formosa, Eduardo Antonio Escalada

El prefecto principal Eduardo Antonio Escalada es el nuevo jefe de la Prefectura de Formosa. La ceremonia de asunción se llevó a cabo este jueves por la mañana en la sede de la Prefectura Naval Argentina con asiento en la ciudad, ubicada en la Costanera. Entre las autoridades presentes, se destaca al ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Seguridad, Jorge Abel González y los diferentes jefes de las fuerzas de seguridad nacional y provincial.





De esta manera Escalada, releva en el cargo al prefecto principal Juan Carlos Roleri, quien se venía desempeñando en la seccional Formosa. El flamante jefe es oriundo de San Isidro Provincia de Buenos Aires, y su último lugar de trabajo fue en la provincia de Neuquén.





Escalada indicó que va a continuar los lineamientos de trabajo que dispone el ministerio de Seguridad y tratará de hacer su tarea lo mejor posible, teniendo en cuenta que Roleri “deja la vara muy alta”. También manifestó que no conocía Formosa, pero que sí tiene experiencia en cuento a las acciones que se deben reforzar en zona de frontera.





Consultado sobre el vínculo que mantendrá la jefatura de la Prefectura con el Gobierno provincial y la Policía, señaló que será un vínculo mancomunado como lo venía teniendo con el prefecto saliente.

Por último, informó que mantuvo un diálogo cordial con el ministro de Gobierno de la provincia y que se comprometió a sostener una reunión con él a futuro.





En tanto, el ministro de Gobierno, Jorge González, luego de la asunción del nuevo jefe de prefectura Formosa, Escalada, hizo declaraciones a la prensa, donde señaló que espera poder cultivar una relación de trabajo que “permita fortalecer la seguridad de manera conjunta en una zona tan particular como es la nuestra con diversos escenarios que deben ser cubiertos tanto por las fuerzas federales como por la policía de la provincia”.





Detalló que una política de seguridad debe ser “de carácter integral lo que significa que no se puede fragmentar en distintas partes, sino que hay muchos aspectos que se deben tener en cuenta como el social, el económico, el sanitario, el educativo”, afirmando que el nuevo gobierno nacional le dará a todas estas políticas públicas “un nuevo rumbo, van a volver a estar orientadas a brindarle mejor calidad de vida a las grandes mayorías”.





Aclarando que el delito en nuestra zona puede tener características transnacionales “entonces eso requiere necesariamente una articulación no solamente con las fuerzas de seguridad federales sino también internacional con la fuerza de seguridad paraguaya”, enfatizó, categórico, para agregar que la Provincia tiene una buena relación con las autoridades paraguayas. “El trabajo con la República del Paraguay es articulado y permanente”.





Al ser una provincia de frontera “no se termina con los límites políticos dispuestos, -insistió el ministro- sino que la vida fluye entre ambos países, por eso decimos que la frontera no nos separa sino que nos une”.





Concluyendo el funcionario que la labor de la Policía con las fuerzas de seguridad nacionales en el territorio formoseño va “más allá del signo político de quienes gobiernen en la Nación porque lo único que exige la Provincia es el respeto de su autonomía y la soberanía del territorio”.





La tragedia de Villa Gesell





El ministro Jorge González también fue consultado sobre la despenalización de la marihuana, a lo que indicó que “no pasa solamente por despenalizar o no la marihuana”, ya que primero debe ser “un debate del ámbito parlamentario”, y hay leyes vigentes al respecto.

Luego citó que en la provincia la principal causa de conflictividad y hechos se relaciona con el consumo de alcohol. “La presencia del alcohol es lo que está marcando ciertamente la causa principal en la realización de hechos y de actos violentos, por eso la discusión no pasa solamente por despenalizar o no la marihuana, sino de qué manera regulamos la posibilidad de que las personas puedan desarrollar su vida de manera libre y normal. Y que en el caso del alcohol, no se convierta en una adicción porque toda adicción es un síntoma de esclavitud”, explicó.

Insistiendo que los delitos graves en Formosa como ser homicidios tienen la presencia del alcohol como la causa y la consecuencia.





Señaló que actualmente la Policía realiza una labor permanente en los lugares de gran concentración de la gente como ser las playas habilitadas y otros espacios públicos, especialmente la ingesta del alcohol en los jóvenes.





“Ustedes (por lo periodistas) son testigos de que hemos tenido una actitud de permanente vigilancia y control de aquellos que consumen alcohol en la vía pública, para que aquellos que no consumen no sean víctima de esas personas”, aludiendo al caso de Villa Gesell y el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado por un grupo de jóvenes, diez están detenidos.





Sobre este caso trágico, instó el funcionario a asumir todos la responsabilidad que a cada uno le compete, como padres y miembros de una sociedad “para llevar a cabo acciones e ir acompañando fundamentalmente a nuestros jóvenes, que se están formando en lo que significa el consumo del alcohol u otra sustancia que pueda ser problemática si se transforma en adicción”, reiterando nuevamente las consecuencias del consumo abusivo del alcohol.