Sergio Pezzotta entregó indumentaria a los árbitros formoseños

Con la presencia de Jorge Jofré en calidad de presidente de la Liga Formoseña de Fútbol y delegado del Consejo Federal de la AFA, se realizó en la jornada del viernes la entrega de indumentaria deportiva por parte del ex árbitro internacional Sergio Pezzotta a los que tendrán la tarea de dirigir en el próximo Torneo Regional Federal Amateur.De la cita, llevada a cabo en el Salón de Intendencia, participaron, además, Leonardo Jara Servín, presidente de la Federación Formoseña de Fútbol; Alejo Espinoza, titular de la Liga Clorindense de Fútbol; el dirigente Alberto Quintana, de la Liga Piranense de Fútbol, además de numerosos árbitros de capital e interior.Pezzotta, quien llegó especialmente para este acto, estuvo acompañado por Diego Altamirano, instructor del Departamento Arbitraje del Consejo Federal, y luego de la presentación señaló que “para quienes formamos parte del equipo arbitral del Consejo Federal esto no es más que devolverles a cada uno de los árbitros del interior la posibilidad de seguir creciendo, ya que en esto no hay techo, para que tengan la suficiente inteligencia en prepararse y estar listos para cuando les toque el momento de pegar el salto, ya que cualquiera puede llegar al fútbol profesional”.Agregó que “esto también es un poco para ayudar a las ligas del interior del país para que puedan mejorar su calidad arbitral y al mismo tiempo los torneos; nosotros apuntamos a eso”.“Lo que hacemos con esto de entregar la indumentaria es un proyecto que presentamos en el Consejo Federal al presidente ejecutivo, Pablo Toviggino, que es una idea muy buena porque en 30 años nunca se hicieron este tipo de cosas” añadió, para anunciar que “tenemos planeado dos veces al año hacer una recorrida por todo el país y la idea es en el primer semestre del 2020 incluir una capacitación integral”.Sobre esto último, Pezzotta aclaró que ya se llevaron adelante 29 cursos de capacitaciones y que “llevamos casi 2000 árbitros capacitados con las modificaciones en las reglas de juego para el próximo Torneo Regional Federal Amateur”.El ex árbitro comentó asimismo que todo esto “tuvo mucha cabida en el seno del Consejo Federal” e insistió en que el objetivo es “lograr un mejoramiento integral del arbitraje en todos los órdenes, no solamente en las ligas de cabeceras”.Muy conformePor su parte, Jorge Jofré, presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, manifestó su “orgullo” por la manera en que se está trabajando en el Consejo Federal con toda esta movida que no hace más que dar una gran mano a los árbitros de las distintas ligas afiliadas.“Evidentemente el fútbol del interior está creciendo muchísimo y nos estamos organizando cada vez más”, indicó el dirigente quien al mismo tiempo remarcó que “hoy ya no se puede pensar en clubes que no tengan una infraestructura adecuada, que no posean Personería Jurídica o con sus jugadores fuera del Sistema COMET”.En este avance también están incluidos los árbitros con quienes “se está pensando en hacer una profesionalización muy importante en la cual se premie a aquellos que más se destaquen y que puedan hacerse notar llevando la justicia que todos deben impartir dentro del campo de juego”.“Desde la Liga Formoseña de Fútbol siempre abogamos para que el arbitraje sea lo más correcto posible; cada equipo que entra a una cancha generalmente lo hace con mucho esfuerzo y, sobre todo, cuando el fútbol es amateur, donde no hay sponsors ni grandes sueldos y muchas veces los dirigentes se tienen que poner a la cabeza para tratar de recolectar el poco dinero que se necesita y es ahí donde el trabajo del árbitro pasa a tomar trascendencia”.Jofré habló al mismo tiempo de ser un hombre sin “doblez” ya que “uno suele ver a dirigentes que no hacen lo correcto y muchas veces tiran algunas piedritas como para que alguien tropiece y eso no le hace bien al fútbol, porque los equipos deben estar en igualdad de condiciones y que triunfe el mejor”.El dirigente fue más allá al referirse a los árbitros, agregando que “se va a valorar mucho a aquel que tiene una conducta intachable”.Por último, hizo saber que Formosa contará con dos grupos para lo que será la fase clasificatoria del Torneo Regional Federal Amateur. “Por un lado estarán Hertelendy y Juventud de Clorinda y 8 de Diciembre de Formosa, y por el otro lo harán 1° de Mayo, Sol de América y Sargento Cabral de Siete Palmas”.Quedará ahora, claro, esperar el sorteo y la confección del fixture para tener un panorama más claro al respecto.