Este domingo 22, en las canchas de San Lorenzo y Chacra 8 se disputarán atractivos juegos correspondientes a los 8vos de final del apasionante Torneo deFútbol Comunitario organizado por la Dirección de Deportes del municipio capitalino.A continuación se detalla el programa de partidos con sus respectivos horarios:Cancha de San Lorenzo15 hs - Nacional Formosa (Lote 111) vs Defensores del 20 de Julio (B° 20 de Julio)17hs - VDA (B° 20 de Julio) vs Atlético Santa Rosa (B° Santa Rosa)Cancha de Chacra 817 hs - Tigre de San Juan (B° San Juan 1) vs Agua Potable (Misión Laishi)