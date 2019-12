Más de 67 mil atenciones de la Defensoría en el 2019

LA DEFENSORÍA REALIZÓ MÁS DE 67 MIL ATENCIONES EN EL 2019 SIENDO LAS ECONÓMICAS Y SOCIALES LAS QUE GENERARON EL MAYOR NÚMERO DE RECLAMOS Y DENUNCIAS-El abandono del Gobierno Nacional en el último año, en Áreas altamente sensibles como fueron salud, vivienda, rutas, transporte, eliminación de subsidios en servicios públicos esenciales, falta de apoyo a los pequeños y medianos productores, irrealidad del mentado Plan Belgrano, ausencia frente a los cambios climáticos, ya sea en épocas de inundaciones o sequías, nos convirtieron en una Provincia relegada y discriminada por lo que toda su Comunidad sufrió las consecuencias de esta exclusión-En efecto, el Organismo de la Constitución informó que, en lo que va de los 248 días hábiles del corriente año, ha atendido de manera diaria un promedio de 270 personas. Encabezando el ranking de consultas los reclamos relacionados con la situación económica y social por la que atraviesa el país. En este sentido se remarcó que un 37 % de los reclamantes (24.790 para ser precisos) acudió por no poder pagar sus planes de ahorro de automóviles y motocicletas, de tarjetas de créditos, cuotas de inmuebles, prepagas, deudas con bancos y financieras, así como de servicios tanto públicos como privados, dado el enorme incremento de las cuotas derivado luego de que la gestión del Presidente Mauricio Macri causara la corrida cambiaria que, en un año, triplicó el valor de la divisa norteamericana en una economía que, por decisión política del ex primer mandatario, se dolarizó desde inicios del 2016. El reclamo a los organismos nacionales, PAMI, ANSeS, Vialidad Nacional, Incluir Salud (Ex Profe), Agencia de Empleo, Agencia Nacional de Discapacidad, etc. ocupó el segundo lugar con el 22 %, un total de 14.740 Actuaciones. Por primera vez, en varios años la afligente situación económico-social y la mala calidad en la prestación de los servicios públicos de las oficinas nacionales, superaron en número a los reclamos contra las empresas de telefonía fija, móvil e Internet, sector que con 11.424 presentaciones pasó al tercer lugar del ranking con el porcentual de un 17 %. Párrafo aparte merecen las numerosas intervenciones realizadas por la Defensoría, para la provisión de medicamentos a los pacientes que padecen HIV, celíacos, oncológicos, diabéticos o enfermedades crónicas, personas que han recibido en su mayoría cobertura del Sistema de Salud del Estado Provincial, dada la ausencia total en la existencia de planes y programas de la gestión federal. Respecto de presentaciones a las empresas proveedoras de electrodomésticos, al haber disminuido exponencialmente el consumo en 2018, los reclamos sumaron apenas un 4% al total, entre los mismos la falta de reconocimiento de las garantías por mal funcionamiento de productos estuvo en primer lugar. El 10 % restante de atenciones del Organismo de la Constitución en el 2019 se dividió en temas diversos como fotomultas; bullying: venta irregular de lotes, obteniéndose la devolución de importantes sumas de dinero a los reclamantes; problemas vecinales, reclamos a la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, a los Ministerios de Educación, de la Producción y Ambiente, de Desarrollo Humano de la Provincia; trabajos con TGD Padres TEA, Asociaciones Protectoras de Animales con la temática de pirotecnia, asesoramiento permanente a -Parki Form-, derivaciones de menores a Centros Especializados tanto locales como extra provinciales. En lo que a promoción de derechos respecta, la Defensoría, éste año, ha trabajado en Campañas de Concientización de Género y otras en coordinación con Áreas del Gobierno Provincial y de los Municipios, Consejo Provincial de Seguridad Vial, relevamientos de precios de mercaderías, combustibles y servicios varios, aprobación de propuestas en las reuniones de -ADPRA-, solicitud para la implementación definitiva de una Tarifa Regional Diferenciada en la energía eléctrica, diversas iniciativas legislativas, acciones a favor del ambiente, para disminución la siniestralidad vial y otros trámites. En lo que respecta a la síntesis de la profusa labor realizada por la Defensoría, su titular Dr. José Leonardo Gialluca, expresó: “Este año hemos mejorado los estándares de respuesta a los requerimientos realizados, alcanzando el 87 % de efectividad, lo cual nos llena de orgullo y nos invita a seguir por la senda trazada, que nos señala que la actuación administrativa que llevamos adelante brinda mayor eficiencia a la alternativa de judicializar las cuestiones, puesto que en la faz judicial, si bien se han interpuesto numerosas acciones sólo un 25 % ha obtenido respuesta, pese a que la temáticas que ponemos a consideración de los magistrados es siempre sobre cuestiones socioeconómicas sumamente sensibles y luego de haber agotado todas las vías de conciliación de encauce de los reclamos y denuncias, el Estado Nacional, permanentemente desconocía, la calamidad de las rutas nacionales en territorio provincial, las faltantes de vacunas, el no apoyo necesario a los comedores escolares, (que tuvieron que ser financiados exclusivamente por fondos provinciales), la total falta de inversión en obras públicas, en viviendas con fondos del FONAVI, por lo que esperamos que el 2020 nos encuentre a todos los argentinos en general y a los formoseños en particular con mejores perspectivas sociales y económicas del año que se va y que la gestión iniciada a nivel nacional vuelva a reconocer el legítimo lugar que ocupa la Provincia de Formosa como ejemplo en la región del NEA, de adecuada gestión en los recursos del Estado y con una ubicación geográfica estratégica dentro del MERCOSUR.