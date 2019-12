Graciela De la Rosa, el plan económico de Alberto Fernández: “Es una clara política redistributiva”

La Auditora General De la Nación, Graciela De la Rosa, se refirió al nuevo plan económico de la gestión del presidente Alberto Fernández como una “clara política de redistribución”, y que ante la crisis que atraviesa el país, y la falta de dólares, se opte porque los sectores de mayores ingresos hagan más esfuerzos, para así alcanzar a quienes fueron postergados en los cuatro años de macrismo, precisó.En ese sentido, la funcionaria, puso en valor que los jubilados perciban un bono extraordinario de $ 5000 pesos: “Estoy muy contenta cuando veo que los jubilados perciben el bono de $ 5000 y además veo esperanza en la gente”, calificando como un acto de justicia la decisión, ya que los jubilados perdieron en estos dos últimos años, según cálculos entre 20 y 25 mil pesos.Sobre la suspensión de la movilidad jubilatoria, clarificó que “no significa que se suspendan los aumentos” como se quiere engañar a la gente desde algunos medios nacionales. “Este es un verdadero plan económico de redistribución de inicio de gestión del presidente Alberto Fernández, que después seguramente se irá transformando”, subrayó.Recordando que con Macri “se sacó dinero a los sectores de menores recursos como ser los jubilados, y por eso muchos compañeros y compañeras tuvieron que decidir entre vestirse, comer, pagar la luz o el agua”.Al tiempo, que criticó la postura de la oposición; como ser el senador nacional de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff: “Es tremendo, que quienes apoyaron al macrismo; que endeudó el país, y fugaron los dólares que nos dio el FMI, no hagan una autocrítica y sostengan que el plan de la gestión nueva es un ajuste”.De la Rosa, también se refirió al recargo de 30% para la compra de dólares: “Puede causar malestar por ejemplo en la clase media, que por allí planeó sus vacaciones en el exterior, pero en línea general se tomaron este tipo de medidas porque la Argentina no tiene dólares para afrontar las deudas que contrajo el gobierno de Macri”.Y concluyó: “Uno no entiende como hay personas que pasen hambre, que haya abuelos que no tengan para pagar los remedios, es decir, la desigualdad enorme entre los más ricos y los más pobres”, reiterando, su apoyo a la política económica redistributiva que propone el gobierno de Alberto Fernández.GILDO INSFRÁN, ARTÍFICE DE LA UNIDA DEL PERONISMOEl gobernador Gildo Insfrán fue el artífice de la unidad en el peronismo, y que hoy, con la llegada del gobierno de Alberto Fernández, su actitud es muy valorada por todos los dirigentes del Partido Justicialista, precisó Graciela De la Rosa.“De la mano de Gildo Insfrán cruzamos por fin el Bermejo, no solamente Basterra ni Mayans, sino todos los formoseños y formoseñas se sienten parte de cada decisión que toma el gobierno Nacional. Hay un reconocimiento al Gobernador, es como un orgullo que tenemos los formoseños y formoseños al tener esa presencia que es muy importante”, sostuvo.“Luis Basterra con enorme formación y la cintura política adquiriendo experiencia en cada cargo que ocupó, hoy es una persona clave”, elogió a su compatriota, la funcionaria nacional, para finalizar que “a veces uno no toma dimensión de todo lo que significa Agricultura, que como uno de los temas importantes, es retomar la ley de agricultura familiar, una de las leyes que aprobó Cristina Fernández de Kirchner, que nunca fue reglamentado por Macri”.LA PRESIDENCIA DE LA AGNSobre la presidencia de la Auditoría General de la Nación (AGN), De la Rosa, afirmó que por el momento hay un presidente interino, al menos hasta marzo del año que viene, y que fue nombrado por todos los miembros de la AGN, que es el auditor Javier Fernández, por quien dijo es una persona de gran trayectoria y experiencia.Detallando, que según la Constitución Nacional, con la llegada a la presidencia de la Nación de un gobierno del Partido Justicialista, le corresponde al partido de la oposición nombrar una persona, en este caso a la Unión Cívica Radical. “Estimo que el radicalismo va a poner un presidente del radicalismo, y no macrista”, apuntó.Por lo que nuevamente, sobre el interinato de Javier Fernández, aseguró que fue necesario nombrar a una persona en la presidencia porque “no se puede parar el trabajo en la AGN. Es un interinato hasta tanto la oposición nombre a un presidente”.