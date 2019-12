Formosa cierra el año con un alto nivel deportivo

El Subsecretario de Deportes y presidente de la Federación Formoseña de Básquetbol, Mario Romay, se refirió a las políticas de Estado que permitieron que el deporte provincial crezca y se destaque en todo el país."Nación no ha ayudado al deporte en estos últimos cuatro años, por eso, desde nuestro lugar agradecemos profundamente al gobernador Dr. Gildo Insfrán, por apostar siempre a los jóvenes que menos tienen, por potenciarlos, y por creer en nuestros deportistas" afirmó.En ese sentido, el subsecretario destacó el compromiso y la disciplina de cada club, "a pesar de un año tan complejo y difícil en lo económico, los clubes cumplieron con la Liga Provincial de Básquet, quiero felicitarlos y agradecerles por su compromiso".También aprovechó la oportunidad para repasar los logros de este deporte, "el básquetbol tuvo un nivel excepcional este año a nivel país y Formosa no fue la excepción ya que se logró el Campeonato Panamericano en Lima, Perú y un Subcampeonato del mundo en China", recalcó.La FFBB cerró su quinto año con una entrega de premios a los campeones de cada categoría de la liga provincial en el Estadio Centenario. Son 65 equipos en categoría formativa de 17 localidades diferentes del interior."El estadio tiene la mística del básquet a través de la Unión, y por eso festejamos ahí con la dirigencia de toda la provincia", expresó Romay, quien por otra parte hizo un espacio especial para Javier Cáceres, elegido como deportista del año por su trayectoria.Cáceres fue capitán de la Selección Formoseña de Básquetbol y de Sol de América, "nuestra selección está en la misma línea que la nacional", orgulloso.El deporte es una política de EstadoPara finalizar, el dirigente deportivo puso en valor las políticas de Estado de la provincia, "nosotros no sufrimos tanto la crisis porque siempre tuvimos el apoyo del gobernador; él no descartó ningún programa deportivo y además se obtuvieron las becas para nuestros deportistas amateurs".Y agregó, "contamos con casi el doble de inversión que ofrecía la Secretaría de Deportes de Nación,desde la provincia becamos a 47 deportistas que nos representan fuera de la provincia y del país"."El gobierno provincial hace una inversión muy importante para acompañar a los jóvenes en su crecimiento y además para que sirva de inspiración y sea multiplicador", cerró.