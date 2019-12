FFBB: El rojo se quedó con el título de la U17

La Liga Provincial de la categoría U17 fue de Estudiantes, que superó en la final a San Lorenzo por 84 a 54. Sarmiento quedó en el tercer lugar.Los participantes estuvieron agrupados en dos zonas donde se midieron todos contra todos con los dos mejores de cada grupo clasificados para los cruces de semifinales. Estudiantes se topó con un primer obstáculo –terminó siendo el mayor que tuvo en el torneo-, ya que perdió con Vila Basket 75 a 72, situación que lo dejó como segundo en la zona. Del otro lado, Sarmiento fue el mejor en la suya y entonces quedó armado el cruce entre Rojos y Tanineros para una de las semifinales. Allí Estudiantes se quedó con la victoria por 88 a 66 para ganarse un lugar en la definición. ¿Con Villa Basket? No. Los chicos de Villa Escolar no pudieron en su duelo ante San Lorenzo. Fue victoria para los santos por 55 a 53 que de esa manera daban la gran sorpresa. Habían clasificado segundos en su zona y estaban en la final.Previo al juego por el título se cumplió el cruce por el tercer lugar. Sarmiento derrotó allí a Villa Basket por 71 a 54 para quedarse con el tercer escalón del podio.Llegó la final y Estudiantes, obligado a estar con los ojos bien abiertos luego de perder en su grupo, no dejó ninguna duda ante San Lorenzo. Se llevó el triunfo por 84 a 54, dominando con claridad en el primer tiempo. En esa fracción metió un parcial de 29 a 16 en el primer cuarto y en el segundo otra vez buena distancia con un 20 a 8 para allanar su camino a la obtención del título de campeón.En el segundo tiempo se encargó de cuidar la diferencia ante un rival que no pudo bajar los números. Sí logró proponer un encuentro de mayor paridad pero estaba todo muy a mano de los chicos de Cristian Paredes.