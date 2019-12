Familia alemana fascinada con el parque acuático

La familia de Susana Fruhwald, que llegó junto a esposo y tres hijos a Formosa a visitar parientes desde Frankfurt (Alemania) visitó el parque acuático y quedó fascinada. Es que ya conocían el atractivo por las imágenes que recibían vía internet y quisieron conocerlo en persona.Si bien no es la primera vez que visitan Formosa, siempre lo hacían en invierno, por lo que fue todo un desafío para esta familia europea, que no dudó en dirigirse hasta el parque para aprovechar las piletas y mitigar las altas temperaturas de diciembre.“Mis padres se establecieron en Formosa y vinimos a visitarlos. Hace cuatro años no volvíamos. Nos gustó muchísimo (el parque), veíamos las noticias desde Alemania, nos gusta seguir las noticias de lo que pasa en Argentina y Formosa por supuesto y nos gustó para venir a conocerlo” destacó Susana.Contó que es la primera vez en veinte años que visitan Formosa en verano, convencidos que los chicos- ya más grandes - pueden “soportar el calor”.Marcos, uno de los chicos, en perfecto español dijo que si bien sentía “muchísimo calor en el aire, en el agua se la pasa bien” y agregó que “Hicimos un poco de todo, no es mucho tiempo el que nos quedamos, pero está bien para conocer algo”.