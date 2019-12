Diakovski: “Pirané no contaba con un lugar de recreación”

El intendente de Pirané, Mario Diakovski, expresó su alegría por las obras en el centro recreativo, cultural y deportivo que inaugurará el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, este jueves 2 de enero, a las 17 horas.El Gobierno Provincial llevó adelante obras de refacción en el Camping de la Cooperativa El Chajá, que ahora contará con un Polideportivo, que incluye varias piletas de natación, una de ellas olímpica; juegos recreativos, quinchos, parrilleros, canchas de fútbol, de bochas, vóley y otras disciplinas; asimismo lugares de recreación, con una extensión de tres hectáreas que será para organización de todo tipo de eventos.Diakovski, agregó que en estos días previos a la inauguración, están limpiando el acceso al lugar. Porque la intención, sostuvo es habilitar a la comunidad el mismo día de su apertura, prevista el jueves 2 de enero. Aunque, subrayó que las cuestiones de salud como la revisación médica para el ingreso a las piletas, es una requisito obligatorio.“Pirané no contaba con un lugar de recreación, así que considero que esta es una obra visionaria, que habrá un antes y un después en la localidad”, añadió, valorando la decisión del Gobierno en otorgar una espacio totalmente nuevo y para toda la comunidad piranense.Falta de transparencia de su antecesorMario Diakovski, asumió el pasado 10 de diciembre como nuevo jefe comunal de Pirané, y en ese sentido fue consultado sobre la situación financiera de la municipalidad, tras la salida del ex intendente Juan Domingo Zaragoza.“Hay muchas dificultades en todas las áreas, en su momento mi intención era presentar el estado de situación del municipio al periodismo, pero todavía no pudimos auditar todas las cuentas, ni las herramientas inventariadas”, enfatizó, para citar que hay máquinas que son propiedad de la municipalidad y “que están en Corrientes y en Córdoba”.Al faltante de máquinas, también hay muchas deudas y reclamos, agregó, y que en ese sentido harán las presentaciones correspondientes en la Justicia, para obtener respuestas.“Zaragoza, en su momento nos cito a través de una ordenanza, pidiendo un comité de cinco personas para hacer la transición. Lo hicimos, pero no tuvimos respuestas a los requerimientos, es decir, fueron más bien respuestas muy superficiales, que según me dijeron los técnicos de muy poca transparencia”, detalló, cuestiones referentes a la transición con su antecesor.Sobre la falta de transparencia, añadió que “se compraron 21 cubiertas para camiones, según las facturas; sin embargo están las deudas, pero no están las cubiertas; también en estos últimos del intendente saliente (Zaragoza), decían que no había combustible por eso no recolectaban los residuos los camiones, y ahora apareció una factura de dos millones de pesos de esos últimos días de su intendencia. Hay cosas que realmente no coinciden para nada con lo que él sostuvo ante los técnicos de la gestión”, precisó, porque volvió a reiterar que hay deudas que están documentadas. Por lo que reiteró que “vamos a hacer las denuncias correspondientes”.Sobre el pago de sueldos, informó que están al día, que es gracias a la ayuda del Gobierno Provincial. “Lo que recauda el municipio no alcanza ni para pagar el 10% del personal, tenemos un total de 600 personas”, precisó.