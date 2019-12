Alberto Zorrilla participó de la reunión del Consejo Federal de Educación

El ministro de Cultura y Educación de la provincia, Dr. Alberto Zorrilla participó ayer de la reunión del Consejo Federal de Educación, que contó con la presencia de todos los titulares del área de todas las provincias, y que fue encabezada por el flamante ministro de educación nacional, Nicolás Trotta. Acordaron comenzar las clases el año próximo, el 2 de marzo y finalizará el 11 de diciembre; además se garantizó los 180 días de clases.Zorrilla dijo que hay buena predisposición con las nuevas autoridades, que hoy la prioridad es tratar el hambre y la cuestión de los alimentos saludables; por lo que también el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo formó parte del cónclave y explicó el alcance del Plan Argentina contra el Hambre.En principio, la asamblea número 94° del Consejo Federal de Educación, fue la presentación de Trotta como nueva autoridad del Gobierno Nacional del presidente Alberto Fernández, así como también los demás funcionarios que acompañarán al Rector de la UMET, en la gestión.Se abordaron varios temas como ser la cuestión financiera y que “es el problema más serios que tenemos todas las provincias”, detalló el doctor Zorrilla. Aunque mencionó que es primordial contar con la aprobación en el Congreso de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Económica (también denominada Ley de Emergencias), y posteriormente el Presupuesto 2020 “a partir de allí se comenzará a tratar como se abonarán las deudas y como se empieza a trabajar en la planificación del año que viene en lo estrictamente financiero”, reiteró.El Fondo Compensador Docente y el FONIT, son los ítems que las provincias hacen frente con recursos propios, y de lo que al respecto el ministro Zorrilla confirmó que “se comenzó a tratar en esta reunión”, ya que primero “debemos esperar la aprobación de la Ley de Emergencias, luego será el turno de tener un Presupuesto nacional 2020 (aún no fue aprobado), que tiene previsto prorrogas en el pago de la deuda externa. Lo que permitirá liberar fondos que deberá recolectar la AFIP y va a significar una mejor distribución de los fondos”.Otro punto, es la paritaria nacional que fue derogado en el 2016 por el ex presidente Mauricio Macri, y una vez que asumió Trotta prometió devolver a los maestros. Por lo que en esta reunión del Consejo Federal de Educación, también parte importante fue la presencia de los representantes gremiales como Ctera, UDA, CEA, Sadop y AMET. “El ministro Trotta lo dijo muy claramente [nosotros no venimos a pelearnos con los maestros, sino que vinimos a trabajar juntos], -recordó las palabras del ministro nacional-. Si bien estamos en un momento preocupante por el tema financiero, pero vuelvo a decir fue una reunión distendido en el sentido de el relacionamiento entre todos los actores que integran el espacio educativo: autoridades nacionales, provinciales y los representantes gremiales de los trabajadores”.Plan Argentina contra el HambreAl participar Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación de la reunión con los ministros de educación de todas las provincias del país, enfatizó el doctor Zorrilla permitió ahondar detalles sobre el Plan Argentina contra el Hambre que “hoy es una prioridad combatir el hambre, por lo que nos piden a las provincias que sigamos con los esfuerzos, por ahora se van a remitir los fondos que están comprometidos, pero aumentos no se van a aprobar”. Por lo que los comedores escolares, una prioridad de la gestión del gobernador Gildo Insfrán que absorte el 80% de los costos, y solo el 20% la Nación, quedando muy desactualizado el reparto. Y que además, incorporó la secundaria en el apoyo nutricional que en ningún lado existe.Comentó el ministro con relación al Plan Argentina contra el Hambre, uno de los temas es la producción de alimentos saludables, porque en esta primera etapa –de distribución de los alimentos-a través de tarjetas, “en Formosa ya lo hemos hecho hace más de dos años con la entrega de bolsones del Plan Nutrir, también está la parte de educación donde la producción de alimentos desde las escuelas agrotécnicas, llevando la construcción de conocimiento a las casas, esta también parte de la gastronomía, qué hacer con esos alimentos para que rindan mejor”, apuntó.La baja en el consumo de leche, y la mal nutrición de los niños menores de 14 años, así como también la consecuencia de la talla y el peso, es un tema que preocupa y se tratará de atacar el plan nacional contra el hambre. En este punto, en Formosa expresó el titular de la cartera educativa se viene trabajando con las libretas de salud y los ejes pedagógicos, de los que Arroyo, al momento de comentar la experiencia en la provincia dijo: “Soy un admirador del Paippa”. Justamente, previo a ser funcionario nacional, recordó Zorrilla, visitó nuestra provincia, y tomó contacto con el ministro de la comunidad, Aníbal Gómez, el Gobernador, y se llevó una mirada muy positiva respecto a la soberanía alimentaria provincial.